مال وأعمال

معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع 6.8% خلال يناير

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وكالات _ أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يناير الماضي.

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وتراجع معدل البطالة في يناير إلى 6.8 %، مقابل 7.0% في ديسمبر. و

كان معدل البطالة في الشهر نفسه من العام الماضي عند 8.3 % . وكان من المتوقع أن يظل المعدل عند 7.0 % .

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وتراجع عدد العاطلين عن العمل بـ 214 ألفا عن الشهر الماضي إلى 225. 11 مليون. وبالمقارنة مع بيانات العام الماضي، فقد تراجع عدد العاطلين بـ 117. 2 مليون.

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وتراجع معدل البطالة بين الشباب إلى 13.9% في يناير، مقابل 14.2 % في ديسمبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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