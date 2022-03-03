أيادي: إن آي كابيتال تؤسس المصرية للتمويل الاستهلاكي مع…

أعلنت شركة أيادي للاستثمار والتنمية عن انتهاء شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي- من تأسيس الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي.

وذكرت في بيان أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي يبلغ 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة وفقاً لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لعام 2020.

إطلاق أول الحلول التمويلية للشركة خلال الربع الثالث

ويضم هيكل المساهمين كل من؛ شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت أن الشركة تهدف لتلبية حاجة السوق لحلول تمويلية جديدة لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، بالإضافة الى تقديم المزيد من خيارات الدفع الميسرة للعملاء، دعما لتحقيق الشمول المالي وفقاً لاستراتيجية مصر 2030 عن طريق ضم فئات جديدة للقطاع المالي والمصرفي.

وستتيح الشركة لعملائها سهولة الحصول على التمويل، عبر طرح عدة منتجات تمويلية مبتكرة لمساعدتهم في حياتهم اليومية.

من المتوقع أن تطلق “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” أولى حلولها التمويلية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022.

وفي هذا الشأن صرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة “أيادي للاستثمار والتنمية – المساهم الأكبر في الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي- قائلا: ” يقع تأسيس الشركة ضمن استراتيجية “أيادي” في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة وزيادة الفئات المستهدفة من هذه الاستثمارات.”

أضاف أن الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي سوف تساهم في تلبية الاحتياجات المالية للعملاء الأفراد، كما ستساعد التجار في توفير عدة خيارات للسداد وفقا لاحتياجات كل عميل.

ومن جانبه قال محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال القابضة، أن تأسيس الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة مهمة في الدور الذي تقوم به “إن آي كابيتال” في تنمية القطاع المالي غير المصرفي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري عن طريق إتاحة وسائل تمويل طويلة الأجل فيزداد الطلب على المنتجات وبالتالي الإنتاج والتنمية الصناعية في مصر.

وأشار أنه في ذات الوقت تمكن المواطن من شراء ما يكفل له ولأسرته حياة كريمة تحقق طموحاته والدفع على أقساط تتناسب مع دخله الشهري.

وقال حازم كامل الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر في شركة “إن آي كابيتال” القابضة – مدير استثمار شركة أيادي، ان قطاع الاستثمار المباشر في إن آي كابيتال هو المسؤول عن إدارة محفظة استثمارات شركة أيادي، وبالتالي فنحن نعمل عن كثب على تكامل هذه المحفظة في مجالات وقطاعات مهمة للاقتصاد المصري خاصةً القطاع المالي غير المصرفي بالإضافة خلق تضافر وفرص تعاون وتكامل بين شركات المحافظ الاستثمارية تحت ادارتنا.

وتم تشكيل مجلس إدارة “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” من مجموعة من الكوادر ذوي الخبرات المتنوعة في مجال التمويل، يترأسهم طارق الحسيني – نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيزا VISA في منطقة شمال إفريقيا سابقا.

ويتكون أعضاء المجلس من كل من حازم مدني – رئيس قطاع العمليات ببنك الإسكندرية سابقا والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر سابقا، وأحمد خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وأميرة عبد الرحمن – رئيس قطاع المخاطر والحوكمة بشركة البريد للاستثمار، و تامر حامد – الرئيس التنفيذي لشركة LEGACY والرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل لمنطقة شمال إفريقيا سابقا.

وصرح أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع أيادي وتمويلي في تأسيس “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” يأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة بهدف تحويل هيئة البريد الى كيان ومنصة متكاملة الخدمات وذلك لرفع مستوي معيشة المواطن المصري وتقديم كافة الحلول الازمة لتلبية حاجاته اليومية.

ومن جانبه قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر: “هناك نمو ملحوظ في الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق على مدار العامين الماضيين مما خلق فجوة ستعمل الشركة الجديدة على ملئها عن طريق تقديم حلول تمويلية سهلة ومبتكرة تهدف الى تعظيم القيمة المقدمة للأفراد والتجار على حد سواء.”