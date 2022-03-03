الذهب يسجل ارتفاعا بواقع جنيهين وعيار 21 عند 850 جنيها

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شاهندة إبراهيم – سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعا بواقع جنيهين.
ليتداول عيار 21 عند مستوى 850 جنيها، في مقابل سعر 848 جنيها بإغلاق الأمس، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
وحقق عيار 18 قيمة 739 جنيها، وبلغ عيار 24 اليوم 961 جنيها، فيما وصل الجنيه الذهب إلى مستوى 6 آلاف و800 جنيها.
وذكر نجيب، أن السعر العالمي للملاذ الآمن سجل اليوم 1933 دولارا للأوقية.
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