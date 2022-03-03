طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 215…

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وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة قد بلغ 215 ألف طلب، وهو أقل إجمالي منذ بداية العام وأقل من تقديرات وول ستريت.
كان الاقتصاديون قد قدروا تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 226 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 26 فبراير من 233 ألف طلب في الأسبوع السابق.
وأظهر تقرير منفصل من مكتب إحصاءات العمل أن الإنتاجية غير الزراعية ارتفعت بنسبة 6.6% في الربع الرابع، أقل بقليل من التقدير عند 6.7%.
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