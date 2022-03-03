ليكيلا: 325 مليون دولار استثمارات مشروع رياح غرب بكر لطاقة…

إسلام فضل + أعلن فيصل عيسى، مدير عام شركة ليكيلا فى مصر، عن بدء تشغيل مشروع رياح غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 252 مجالات من الطاقة النظيفة في مصر، وذلك عقب بدء التشغيل التجاري للمشروع في نوفمبر 2021، بعد أن استغرق بنائه أقل من عامين، مشيرًا إلي أن الدولة تسعي لتحقيق 20% من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة.

وأضاف عيسي خلال مؤتمر صحفي، أن بلغ حجم إستثمارات المشروع 325 مليون دولار ، موضحا أن المشروع سهم بزيادة إنتاج الكهرباء من كافة الرياح في مصر بنسبة 18%.

واشار إلي أنه تم تمويل المشروع من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

وكشف أن الشركة تخطط ضخ استثمارات تقارب مشروع غرب بكر خلال ال 3-4 سنوات المقبلة في السوق المصرية.

وذكر أن المشروع يتضمن تركيب وتوصيل 96 توربينًا، وارتفاع 120 متر بالشبكة القومية لنقل الكهرباء، لتوليد أكثر من 1200 جيجاوات فى الساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا.

وأكد أن المشروع سيسهم فى تقليل أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات من ثانى أكسيد الكربون سنويا، لافتًا إلي أن الشركة وفرت 500 وظيفة خلال مرحلة الإنشاءات فقط.