أوكرانيا تطلب من منظمة التجارة العالمية فرض حظر اقتصادي على…

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روسيا اليوم _ طلبت أوكرانيا، اليوم الخميس، من أعضاء منظمة التجارة العالمية فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو.
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وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على “تويتر”: “أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية”.
ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تقودها موسكو في أوكرانيا.
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