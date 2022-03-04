بايدن يعلن فرض حظر سفر على أكثر من 50 من رجال الأعمال الروس

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وكالات _ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن واشنطن ستفرض حظر سفر على أكثر من 50 من رجال الأعمال الروس.
وقال بايدن إن بلاده “تريد ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على الرئيس الروسي والحلقة المحيطة به”.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن العقوبات شملت رجل الأعمال البارز بوريس روتنبرغ وأفراد من أسرته، بالإضافة إلى أركادي روتبرغ وأفراد من أسرته، ورئيس “بنك فنيش” إكونوم الروسي إيغور شوفالوف و5 من شركاته وزوجته وابنه وابنته وشركتها، والسكرتير الصحفي للرئيس بوتين دميتري بيسكوف، ورجل الأعمال الروسي سيرغي شيميزوف وزوجته وابنه وابنته، ورئيس شركة “ترانس نفط” الروسية نيكولاي توكاريف.
وتأتي هذه الإجراءات ردا على عملية عسكرية خاصة أطلقتها روسيا في أوكرانيا بهدف “حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات”، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية “لنزع السلاح من أوكرانيا”، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.
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