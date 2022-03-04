تركيا ترفع أسعار الغاز والبنزين من جديد رغم مستويات التضخم…

وكالات _ أعلنت محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة في تركيا، زيادة أسعار لتر البنزين بـ 0.53 ليرة تركية، وزيادة أسعار وقود الديزل بـ 1.33 ليرة تركية.

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ودخل قرار زيادة الأسعار حيز التنفيذ بدءً من الساعات الأولى لليوم، وبظهور هذا الإعلان من محطات إمداد الغاز، تم زيادة الأسعار في محطات البنزين بواقع 1.51 ليرة تركية للتر الديزل، و0.88 ليرة تركية للتر البنزين.

وارتفع الجازولين -البنزين- بـ 5.59 ليرة تركية بشكل عام، ليصبح سعره عند إضافة الزيادات الأخيرة 17.98 ليرة تركية للتر.

أما بالنسبة للديزل فقد ارتفع بـ 7.26 ليرة تركية منذ بداية العام، وباحتساب الزيادة الأخيرة في الأسعار، فإن سعر اللتر في إسطنبول وصل إلى 18.92 ليرة تركية.

وأظهرت بيانات رسمية جرى نشرها في تركيا أمس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 54.44 % في فبراير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما.