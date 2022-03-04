مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف تفوق التوقعات في فبراير..…

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وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 678 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 400 ألف وظيفة.

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وسجل تقرير الوظائف تراجع معدل البطالة لشهر فبراير إلى 3.8%، فيما كانت التوقعات أن يحقق 3.9%، هبوطًا من 4.0% التي سجلها في شهر يناير.

جدير بالذكر، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد صرح أمس أن آثار الصراع الدائر في أوكرانيا أقوى على الدول الأوروبية، وأنه حتى الآن لا يمكنه تقييم مضى الضرر الذي تعرضت له الولايات المتحدة جراء هذا الغزو.

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أضاف باول، أنه لا يزال يتوقع رفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية خلقت حالة من عدم اليقين في التوقعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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