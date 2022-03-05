خام برنت يغلق على سعر 118.11 دولارا في أعلى مستوى له منذ…

روسيا اليوم _ أغلق خام برنت اليوم الجمعة على سعر 118.11 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وارتفع سعر البرميل تسليم مايو بنسبة 6.92 % خلال جلسة التداول الجمعة.

وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.