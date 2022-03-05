بوريس جونسون: بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر

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العربية نت _ رأى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر، وفق تعبيره.
وأضاف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، بإشارة منه إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها العاشر.
مزيد من الضغوط الدولية
كما اعتبر أن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية، مؤكداً فرض مزيد من الضغوط على موسكو بالتنسيق مع أميركا وأوروبا.
وأعلن جونسون دعم بلاده لأوكرانيا من أجل حماية الحرية والديمقراطية، مشدداً على فعل كل ماهو لازم للوقوف بجانب كييف.
كذلك أكد الطرفان على تعاونهما لمواجهة تصرفات بوتين، ورفضهما قصف المنشآت النووية.
واعتبر جونسون أن الحرب في أوكرانيا هي الأسوأ في أوروبا منذ فترة طويلة.
جاء ذلك بعدما حذّر مما اعتبرها رئيس الحكومة البريطانية “تصرفات متهورة” للرئيس الروسي، معتبراص أنها قد تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها، وفق تعبيره.
وأتى كلامه في بيان تعليقا على القصف الروسي الذي طال محيط محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا قاطبة، الخميس.
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