مال وأعمال

وكالة فيتش تخفض تصنيف 26 شركة روسية

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روسيا اليوم _ أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في بيان، بأنها خفضت تصنيف 26 شركة روسية، من ضمنها شركات طاقة وتعدين، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع احتمال إجراء خفض آخر في التصنيف.

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وخفضت وكالة “فيتش” التصنيف طويل الأجل لشركات روسية منها: “جازبروم” و”تات نفط” و”نوفاتيك” و”لوك أويل” و”باش نفط” و”سيفيرستال” و”نوفوليبيتسك” و”ماجنيتورسك لأعمال الحديد والصلب” و”ميتالوإنفيست” و”نورسك نيكيل” و”روسيا” و”ألروسا”.

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وقالت الوكالة، في البيان: “تعكس إجراءات التصنيف صدمة كبيرة لبيئة التشغيل الروسية وانخفاض المرونة المالية”. وأضافت أن تخفيض تصنيفات شركات السلع الأساسية الروسية جاء بعد خفض التصنيف السيادي لروسيا إلى “B” من “BBB”.

وفي وقت سابق، خفضت الوكالة تصنيف 32 بنكا روسيا و 11 شركة طاقة في روسيا، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع إمكانية خفض التصنيف.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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