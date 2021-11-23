أخبار مصرية

أفادت تقارير وكالات بالعثور على جثة رجل أربعيني على متن طائرة أقلعت من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية. المصدر:صوت الأمةالعثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية...

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