أخبار مصرية

أخبار مصرية

العثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية

00

العثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية

أفادت تقارير وكالات بالعثور على جثة رجل أربعيني على متن طائرة أقلعت من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية. المصدر:صوت الأمةالعثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية...

المزيد ...

أخبار مصرية

الرئيس السيسى يرأس قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"

00

الرئيس السيسى يرأس قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. المصدر:صوت الأمةالرئيس السيسى يرأس قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"...

المزيد ...