أخبار مصرية

دوت الخليج يرصد تفاصيل عقوبة المؤسسات المخالفة لاجراءات مواجهة الاوبئة والجوائح...
النائب تيسير مطر يفوز برئاسة مجلس إدارة النادي المصري القاهري
دوت الخليج يرصد فوز النائب تيسير مطر برئاسة النادي المصري القاهري...
الرئيس السيسي يترأس قمة السوق المشتركة لدول الكوميسا..اليوم
دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي فى قمة الكوميسا اليوم...
العثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية
أفادت تقارير وكالات بالعثور على جثة رجل أربعيني على متن طائرة أقلعت من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية. المصدر:صوت الأمةالعثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية...
الرئيس السيسى يرأس قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"
يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع. المصدر:صوت الأمةالرئيس السيسى يرأس قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"...