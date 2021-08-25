بعد قيادة «كارتيرون» للزمالك للتتويج بالدوري.. تاريخ أحفاد نابليون بونابرت في قيادة القلعة البيضاء

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حصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز ، بعد تحقيق الفوز علي فريق الأنتاج الحربي في مباراة حسم بطل الدوري هذا الموسم 2020-20212 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، هو أول فرنسي يحصد بطولة الدوري الممتاز مع الفارس الأبيض، فلم يسبق أن فاز مدرب فرنسى مع أى فريق بلقب الدورى، بينما الراحل ميشيل الذي تولي تدريب الفارس الأبيض في موسم 2006-2007 برغم من تحقيق نائج إيجابية ،ولكن فشل في تحقيق أي بطولة.

ميشيل تولي

الفرنسي ميشيل تولي تدريب الزمالك للمرة الأولي في موسم 2006/2007 قبل أن يرحل ويتولي تدريب منتخب المغرب لكرة القدم.

وحقق الزمالك بقيادة ميشيل نتائج طيبة حيث فاز في جميع مباريات الدور الثاني عدا مبارتين وتغلب على الأهلي بهدفين في الدوري وكاد يحرز كأس مصر في 2007 ولكنه هزم من الأهلي في الوقت الإضافي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة بعد ان كان الزمالك متقدما حتى آخر دقيقتين من الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لهدفين.

في هذه الفترة قاد هنري ميشيلفي 17 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 12 ، وتعادل 4 و خسر لقاء وحيد.

بطولات كارتيرون مع الزمالك

حسم باتريس كارتيرون، لقبين مع القلعة البيضاء، حيث حسم لقب السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الماضي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعدها بستة أيام فقط، حقق لقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ثم فاز باللقب بفضل التفوق في ركلات الترجيح.

ومن أبرز نتائج المدرب الفرنسي، في بطولة الدوري الممتاز، تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة 21، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليشكل عقدة للغريم التقليدي، بعد حسم السوبر المحلي على حسابه.

وتواجد من قبل فى الدوري المصرى بخلاف كارتيرون 6 مدربين فرنسيين، وهم هنرى ميشيل مع الزمالك، وديسابر مع بيراميدز والإسماعيلى، ودينس لافانى مع سموحة، وباتريس نوفو مع الإسماعيلى وسموحة، وديديه جوميز مع الإسماعيلى، وميشيل كافالى مع الاتحاد. كارتيرون هو المدرب الأجنبى رقم 8 الذى يتوج بالدورى مع الزمالك.

كارتيرون مسيرته التدريبة عام 2008 حيث لعب للفريق وأشرف على تدريبه في نفس الوقت قبل ينتقل لتدريب نادي ديجون في صيف 2009 ليرحل عن الفريق وفرنسا كلها في 2012 عقب هبوط النادي لدوري الدرجة الثانية حيث خاض معه 123 مباراة فاز في 43 وتعادل 35 وهزم في 45 .

وبدأ كارتيرون مشواره التدريبي في أفريقيا عبر منتخب مالي في صيف 2012 ليفوز معه ببرونزية كأس الأمم الأفريقية 2012 بعد خوضه 9 مباريات فاز منهم بـ 6 وتعادل مباراة وهزم مرتين وخاض كارتيرون بعدها تجربته الأنجح بتدريب مازيمبي عام 2013 وفاز مع الفريق ببطولتي للدوري وتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015 ليرحل في نهاية العام لنادي وادي دجلة.

ورحل الفرنسي من وادي دجلة بعد أداء مميز مع الفريق الأصفر حيث فاز معه في 15 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات ليذهب إلي النصر السعودي في رحلة قصيرة حقق خلالها نتائج مخيبة أمتدت إلى 11 مباراة فاز منهم 5 مباريات وتعادل مرتين وخسر 4 ليرحل عن الفريق السعودي لنادي فينيكس رايزينج الأمريكي.

وبعد مسيرة مميزة مع النادي الأمريكي حقق خلال كاريترون الفوز في 20 مباراة والتعادل في 11 والخسارة في 9 عاد المدرب مرة أخرى لمصر عبر بوابة الأهلي لخلافة حسام البدري المدير الفني الأسبق للأحمر.

ورغن نجاح كارتيرون في الوصول بالأهلي إلى نهائي دوري الأبطال والفوز على الترجي 3 مرات إلا أنه خسر من الفريق التونسي في النهائي وخسر البطولة قبل أن يودع بطولة دوري أبطال العرب أمام الوصول الإماراتي ليرحل عن الأحمر بعد خوضه 17 مباراة ، فاز في 11 وتعادل و3 وخسر مثلهم ولم يحقق أية بطولات ليرحل لتدريب الرجاء المغربي.

ومع الرجاء المغربي توج كارتيرون بالسوبر الأول الأفريقي له في تاريخه بالفوز على الترجي ولكن تراجع نتائج النادي المغربي دفعت إدارته لإقالته بعد 30 مباراة لعبها فاز فيها بـ 14 وتعادل في 10 وخسر في 6.

عاد الفرنسي إلى مصر للمرة الثالثة لتولى تدريب الزمالك الذي حقق معه رقماً قياسياً بالفوز ببطولتين في 6 أيام فقط حيث توج ببطولة السوبر الأفريقي والمصري في أسرع ثنائية له في مشواره التدريبي الذى شمل 9 فرق ومنتخب مالي وأصبح الأبيض هو الفريق الثاني الذي يحقق معه كارتيرون أكثر من بطولة بعد مازيمبي.

ورحل المدرب بصورة مفاجئة في سبتمبر الماضي للتعاون السعودي بعد قيادته للزمالك في 31 مباراة ، فاز منهم بـ 19 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 ، توج بلقبين في 6 أيام ووصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ومع التعاون لعب كارتيرون 27 مباراة فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر 8 ورحل عن الفريق دون التتويج بأى بطولة ليقتصر سجله بطولاته على 6 بواقع 3 مع مازيمبي