/646951/بالأسماء-7-لاعبين-من-الزمالك-سنة-تانية-دوري

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب الدوي الممتاز عن الموسم الحالي بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليرتفع عدد بطولاته إلى 13 في الدوري الممتاز.

واعتلى 7 لاعبين من الزمالك منصة التتويج بالدوري للمرة الثانية لهم.

ويستعرض دوت الخليج اللاعبين الذين توجوا ببطولة الدوري أكثر من مرة مع فريق الزمالك:

لاعبين تُوجوا مع الزمالك ببطولة الدوري من قبل

طارق حامد

ويعد نجم الوسط المخضرم ركيزة أساسية في حسابات أى جهاز فنى،وتُوج طارق حامد مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014/2015

محمد عبد الشافي

ورغم كبر سنه إلا أن أداءه وتأثيره داخل البساط لا يزال له قيمة ومؤثراً بشكل كبير في حركة الملعب والانتقال بين الدفاع والهجوم، ليكون أبرز من احتل مركز الظهير الأيسر في القلعة البيضاء، ولم يحقق عبدالشافي بطولة الدوري المصري الممتاز سوى مرة واحدة موسم 2014-2015.

حازم إمام

ويعد حازم إمام من الركائز الأساسية فى تشكيلة نادى الزمالك لأكثر من موسم ونجح في التتويج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة موسم 2014-2015.

يوسف أوباما

يعد يوسف أوباما واحد اًمن أفضل لاعبي الفريق الأبيض ، والذي سجل إسمه داخل القلعه البيضاء ، وهو من أبناء نادي الزمالك ، وحقق أوباما مع الفريق الأبيض بطولة الدوري المصري مرة واحدة فقط موسم 2014-2015.

محمود عبدالرحيم “جنش”

-ويعد “جنش” من أفضل حراس مرمي الفريق الأبيض علي مدار التاريخ ، حيث قاد الفارس الأبيض للتويج بعدد من البطولات ، وحقق جنش مع الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط موسم 2014–2015

محمد أبو جبل

وخاض أبو جبل مع الزمالك أربع مواسم حقق خلالهم بطولة الدوري المصري مرة واحدة فقط موسم 2014-2015

أيمن حفني

وحقق الحاوي مع الزمالك بطولة الدوري المصري مرة واحدة فقط موسم 2014-2015

قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ستعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.