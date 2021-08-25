خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب.. 6 توصيات هامة لـ " مُمثلي النواب والاحزاب السياسية" بشأن صدور قانون الإدارة المحلية

/646961/خلال-صالون-تنسيقية-شباب-الأحزاب-6-توصيات-هامة-لـ--ممثلي-النواب-والاحزاب-السياسية-بشأن-صدور-قانون-الإدارة-المحلية

استضاف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان، وذلك لمناقشة أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية .

كما ناقش الصالون أيضًا، دور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، وكذلك مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات.

شارك في الصالون كلًا من: النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

أحمد السجيني: الرئيس وجه بضرورة إعطاء المزيد من الوقت لدراسة قانون المحليات

بدايةً قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا اللقاء هو أول لقاء جمعه بتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا أنه من الذين يدعمون هذه المنصة الواعدة، حيث انها منصة رأى وتنوع وشباب ، وكنت نتحدث فى البرلمان السابق كثيراً عن دور الشباب فى المحليات".

وأشار "السجيني" في كلمته إلى أن المجلس تلقى ٤ قوانين من الأحزاب وقانون من الحكومة بشأن المحليات، وحدث تنوع ونقاش كبير حول القانون لمدة سنتين، مؤكداً أنه مهما كانت النتيجة الاختلافية سوف هناك شبه توافق، كما نظمنا جلسات استماع من رؤساء الأحزاب والمحافظين وجلسة محاكاة، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام مثالى ، ويجب أن تختار ما يتوافق معك لشعب ونظامك، لافتا إلى أن القانون تم مناقشته فى البرلمان الماضى، وتم التعديل كثيراً على قانون الحكومة.

واستطرد قائلاً: من المهم أن نفرق بين السجيني رئيس اللجنة والسجينى النائب والسياسى، وعندما اتحدث اتحدث بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية، وجاء لى تشريع، وناقشته كما يُفترض وتواصلنا مع الجميع وخرجنا في كل المنصات الإعلامية التى دعتنا، وفى النهاية التصويت هو الفيصل، وتم إخراج القانون لمكتب المجلس، ولم يخرج حتى الآن، مشيرا إلى أنه توجد تشريعات يجب أن تنسق مع السلطة لأنها هى المنوط بها تنفيذه.

وتابع قائلاً: لأن للقانون شق سياسى ، كان يجب أن تنسق مع القوى السياسية لمعرفة إذا كان لديها جاهزية للتعامل مع القانون، وتم رفض القانون من حيث المبدأ ، متسائلاً هل تم الرفض بناءا على أهواء أم بشكل منطقى؟

وأوضح أن القانون كان من المفترض إقراره فى أخر الفصل التشريعي الأول ورأى الجميع أن توقيت إصدار القانون حرج جداً نظراً للاستعداد للانتخابات الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرورة إعطاء المزيد من الوقت للدراسة، وفى المجلس الحالى، كان المفترض أن تقدم الحكومة مشروع القانون ونحن ننتظر .

فريد زهران: عصب الحياة فى أى مجتمع هى المحليات

فيما وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على توجيه الدعوه له، اليوم ، مؤكداً أن الحزب كان داعماً للتنسيقيه باعتبارها أداة مهمة للتواصل السياسى ، وهي الكيان الوحيد الذى يحقق هدف التواصل بين فرقاء المشهد السياسى، كما أنه سعيد بالمشاركة معهم في هذا اللقاء.

وأوضح "زهران" خلال كلمته، أن الاستعراض المُقدم من النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هو للدلالة على أن هناك مجهود جبار بُذل وتم اهداره، متابعا "منذ عدة سنوات نسمع أن هناك انتخابات محلية فى الأفق، ونستعد كحزب للتجهيز، ثم لاشيء، .

واستطرد قائلاً: " نحن في مشكلة كبيرة ، والناس زهقت من الكلام عن هذا الأمر، وكل مرة نعد دورات تدريبية ولا يحدث شىء ، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة بشرة خير ونرى انتخابات فى أقرب وقت ، لأن عصب الحياة فى أى مجتمع هى المحليات ".

وتابع : لو أنت ماشى نحو تطبيق اللأمركزية يجب أن تتم انتخابات المحلية، لأن مصر منذ سنين تدار و تحكم بشكل مركزى، وعليك أن تتحرر من فكرة الإدارة المركزية وتعطى المبادرة للمحليات، وتعطي للشباب فرصة كبيرة من خلال المحليات ، مشيراً إلى أن الحزب كان لديه ملاحظات على القانون من حيث المبدأ، وكنا نفضل القائمة النسبية وأيضاً ملاحظات جحول الصلاحيات.

ولفت إلى أن الحزب كان لديه توافق على طريقة إجراء الانتخابات حتى لو كان القانون ليس كما نريده ، مؤكداً أنه من المهم أن نبدأ، ويجب أن نحدد موعد محدد ، مضيفا "لو الرئيس طلع وقال هنعمل انتخابات كل شىء هيتم بسرعه، ولكن نظراً لعدم وجود إعلان واضح من الرئيس أو رئيس الوزراء أنا لا أستطيع الاستعداد وحشد المواطنين بلا هدف.

وأشار إلى أن التلامس الحقيقى بين الأحزاب وبعض سيكون على أرضية المحليات، كما أنه مهم بالنسبة لمجلس النواب ، لأن النواب مُثقلين بأمور أخرى ليست من اختصاصهم.

عصمت السادات: إجراء انتخابات المحليات بالنطام الفردى لن يكون مُنصفًا للشباب

وفي السياق نفسه، وجه محمد عصمت السادات، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب لدعوته للحديث حول انتخابات المحليات، مشيراً إلى أن الحكومة لديها قانون تم تقديمه سابقًا ولديها صورة كاملة لكل ما أثير حول القانون ومتعلقه بكل التفاصيل، ولو أن الحكومة اشتغلت عليه من الممكن على أول دور الانعقاد القادم أن يكون القانون جاهز