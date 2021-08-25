/646953/ملك-خط-النص-حصاد-بطولات-الزمالك-في-عهد-طارق-حامد

“ملك خط النص”، هكذا اشتهر طارق حامد بين جماهير الزمالك، وذلك بسبب الأداء المميز الذي يقدمه منذ انضمامه للفارس الأبيض، والذي نجح من خلاله في قيادة الأبيض للتويج بلقب بطولة الدوري هذا الموسم.

وعشقته جماهير القلعة البيضاء، بسبب روحه القتالية داخل الملعب، وغيرته على الفريق خارجه.

ويستعرض دوت الخليج البطولات التي دخلت بين جدران القلعة البيضاء منذ انضمام طارق حامد إلى صفوف الفريق:

بدايته

تعاقد الزمالك مع طارق حامد، يوم 8 سبتمبر عام 2014، قادماً من صفوف سموحة، ونجح الفارس الأبيض في التتويج بالعديد من البطولات، منذ التعاقد مع«ملك النص».

حقق الزمالك عدة بطولات منذ التعاقد مع طارق حامد، ونجح الفارس الأبيض في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية في تواجد “ملك النص” طارق حامد، الذي حجز مكانه في وسط ملعب الزمالك منذ قدومن إليه من سموحة.

الدوري

توج الزمالك في تواجد طارق حامد بين الصفوف الأساسية للفريق، بنسختين من بطولة الدورى الممتاز، وكانت البطولة الأولى في عام 2015 تحت قيادة المدرب البرتغالى فيريرا، والمرة الثانية هي نسخة العام الحالي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي حسمها الزمالك بعدما حقق الفوز على الإنتاج الحربي في مباراة اليوم.

كأس مصر

كما حصد الزمالك 4 نسخ من بطولة كأس مصر، في ظل المشاركة الأساسية من قبل "ملك خط النص"، وكانت النسخة الأولى في عام 2015 على حساب الأهلي، والنسخة الثانية كانت في عام 2016 وكانت أيضاً على حساب الأهلي، أما النسخة الثالثة فكانت في عام 2018 على حساب فريق سموحة بعدما فاز في ركلات الترجيح، أمام النسخة الأخيرة كانت في عام 2019 على حساب بيراميدز.

ولم تتوقف بطولات الزمالك في تواجد طارق حامد بين صفوف الفريق، على البطولات المحلية فقط، حيث توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية عام 2018 على حساب فريق نهضة بركان، بالإضافة إلى وكأس السوبر الافريقى في عام 2020 على حساب فريق الترجى التونسى، و والسوبر المصرى السعودى عام 2018 على حساب الهلال السعودى.

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب الدوي الممتاز عن الموسم الحالي بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية ليرفع الأبيض رصيده إلى ٧٩ نقطة يتربع بها على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.