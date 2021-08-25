بعد تتويج الزمالك بالدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية.. قصة دوريات حٌسمت في الجولات الأخيرة

/646960/بعد-تتويج-الزمالك-بالدوري-الأطول-في-تاريخ-الكرة-المصرية-قصة-دوريات-حسمت-في-الجولات-الأخيرة

في واحد من أكثر مواسم الدوري المصري إثارة للجدل، عاد الزمالك ونجح في خطف لقب بطولة الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الدوريات التي حسمت خلال الأسابيع الأخيرة:

دوري سيد عبدالنعيم

يعد أبرز نسخه حسمها فريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، هي نسخة عام 2002/2003، والشهيرة بدوري «سيد عبدالنعيم».

وفي تلك النسخة من بطولة الدوري الممتاز، كان الأهلي تحت قيادة الهولندي بونفرير، متربعا على صدارة جدول ترتيب الدوري لمدة تزيد عن 25 جولة، بينما كان الزمالك تحت قيادة البرازيلي كابر في وصافة الترتيب.

وظلت المنافسه بين قطبيى الكرة المصرية حتى الجولة الأخيرة، وكان الزمالك يحتاج إلى تعثر الأهلي، حتى يتمكن من التتويج ببطولة الدوري. وفجر فريق إنبي، المنضم حديثا وقتها للدوري مفاجأة من العيار الثقيل، حيث استطاع تحقيق الفوز على الأهلي، بهدف سجله سيد عبدالنعيم، وقامت جماهير القلعة البيضاء، بإطلاق اسمها على تلك النسخة من الدوري، وذلك تكريما له بسبب قيامه بتحويل درع الدوري من الجزيرة إلى 100 عقبة.

وحقق الزمالك لقبه العاشر في بطولة الدوري، في أفضل ريمونتادا في تاريخه.

من الذيل إلى القمة

من النسخ التي شهدت منافسة شرسة، في بطولة الدوري الممتاز، نسخة 2019، والتي توج بها النادي الأهلي، بعد تخطي العديد من الصعوبات التي واجهة المارد الأحمر. و نجح النادي الأهلي في حسم اللقب لصالحه، في الأسابيع الأخيرة من عمر البطولة، وذلك بعد صراع شرس مع الزمالك وبيراميدز.

وتمكن المارد الأحمر من التحرك من المركز الأخير إلى مقدمة ترتيب الدوري، حيث عانى الأهلي في بداية الموسم من تأجيل مبارياته المحلية، الأمر الذي جعله في المركز الأخير، بعد نهاية الجولة السادسة عشر.

النسخة الأخيرة

ودخلت هذه النسخة من البطولة ضمن الدوريات الأصعب على قطبيى الكرة المصرية، حيث ظلت المنافسة مشتعلة بين الأهلي والزمالك حتى الجولة الـ 33 من عمر المسابقة. وتوج بالنسخة الحالية من بطولة الدوري فريق الزمالك، بعدما تربع على صدارة الدوري بفارق كبير، حيث أجلت العديد من المباريات للنادي الأهلي بسبب مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعندما عاد الأهلي للعب مبارياته المؤجلة، تمكن من خطف الصدارة من فريق الزمالك، ولكن لم تدم تلك الصدارة، حيث تعثر الأهلي أمام فريق الإسماعيلي، بعدما تعادل في تلك المباراة، وفقد نقطتين، وأعيدت الصداراة لفريق الزمالك، وتمكن في النهاية منت التتويج بالبطولة.