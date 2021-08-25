/646948/تعليق-مثير-من-شيكابالا-بعد-الفوز-بالدوري
عبر محمود عبدالرازق شيكابالا، عن فرحته بالتتويج بالدوري الممتاز، بنشره صورة شخصية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلق شيكابالا قائلا: “سيكون هناك كارهون. سيكون هناك مشككين، سيكون هناك غير مؤمنين، ثم ستكون انت تثبت انهم على خطا”.
وحقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 6 نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.
هدافي الدوري
محمد شريف الأهلي 20 هدفا
أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا
أشرف بنشرقي الزمالك 15
مصطفى فتحي سموحة 14
عمر كمال المصري البورسعيدي 13
فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11
باسم مرسي مصر المقاصة 11
أحمد علي البنك الأهلي 11
كريم بامبو البنك الأهلي 11
أحمد سمير طلائع الجيش 11
شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11
عمر السعيد الجونة 10
عمرو جمال طلائع الجيش 10
رامي صبري إنبي 10
يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10
حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
ولمشاهدة هدف الجونة اضغط
🎥⚽️ هدف محمد نجيب لاعب الجونه في الاهلي#الزمالك_بطل_الدورى— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 24, 2021
تابع : @masrkora#الزمالك_الانتاج_الحربي
pic.twitter.com/cBvMJaPkwD
ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:
تشكيل الاهلي لمباراة الجونة
في حراسة المرمي:علي لطفي
خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني
خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا
خط الهجوم: صلاح محسن
تشكيل الجونة
حارس: محمود الغرباوي
الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.
الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من نبيل محمود شبراوي وعموري ووجوناثان نجويم ومحمد يكن وعربي بدر والجيوشي وعلي زعزع وكريم الطيب.
وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.
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