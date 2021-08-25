/646956/نصائح-ودعم-ورسائل-مثيرة-كواليس-اجتماع-الخطيب-بلاعبي-الأهلي-بعد-تتويج-الزمالك-بالدوري-فيديو

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على دعم لاعبي الأهلي، بعد ضياع فرصة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد فوزه أمام الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد.

ويستعرض دوت الخليج كواليس وتفاصيل رسائل الخطيب للاعبي الأهلي بعد فوز الزمالك بالدوري:

شدد محمود الخطيب على للاعبي الأهلي، بضروة التركيز في البطولات القادمة، وعدم الإلتفات إلى الوراء.

وقال الخطيب للاعبي الأهلي بعد تتويج الزمالك بالدوري: “أنا النهاردة جاي مخصوص علشان أشكر كل واحد فيكم، أنتم والجهاز الفني الموسم ده كان صعب جدًا، اللي حصلنا ده ميتكررش في أي حتة في العالم، انتوا كلكوا اتعرضتوا لإجهاد مش بس إجهاد بدني ولكن كمان ذهني».

وتابع: «الموسم ده أكتر موسم في العالم فيه بطولات، والبطولات دي خليتكوا عندكوا إجهاد ذهني وبدني وإحنا كإدارة مقدرين ده جدا، وجمهور الأهلي مقدر جدًا، جمهور الاهلي فاهم وشايف وعارف اللي بيحصل».

وشدد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي على أنه سعيد بالأداء في مباراة اليوم وبروح جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.

تصريحات كارتيرون

وشدد كارتيرون على أن الجهاز الفني مضطر للتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة في مصر، ووجه كارتيرون الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

واختتم المدير الفني للزمالك بأنه يسعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحا أن الزمالك يمتلك لاعبين معارين هجوميا.

وحقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 6 نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.