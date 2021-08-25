تفاصيل وأسرار البطولات.. حكاية 13 درع دوري في قلعة الزمالك بميت عقبة

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حقق نادي الزمالك بطولة الدوري المصري لنسخة 2020/2021 على حساب الإنتاج الحربي، في الجولة الثالثة والثلاثون من قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط على وصيفه في البطولة النادي الأهلي.

أضاف الزمالك اليوم نسخة من بطولة الدوري المصري الممتاز بجانب 12 نسخة من البطولة، في تاريخه منذ المشاركة في البطولة، ليزيد من رصيده في البطولة، كثاني نادي أكثر تتويج ببطولة الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي صاحب الـ 42 نسخة.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، على مدار تاريخ مشاركتة في الدوري الممتاز، بعد حصد نسخة 2020/2021 على حساب الإنتاج الحربي.

أول لقب دوري للزمالك

نجح الزمالك في تحقيق أول لقبه في سنة 1960، وهي كانت بطولة الدوري المصري الممتاز، والنسخة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز، تحت قيادة المدير الفني الغيوسلافي إيفان، وبرئاسة مجلسة الإدارة عبد اللطيف أبو رجيلة.

وسيظل الزمالك يحتفظ بتاريخ وأسماء تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم الذي حقق أول بطولة للنادي والتي كانت من حظه الأوفر في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي كانت تتشكل من " الدو، وشاهين، ويكن حسين، وأحمد مصطفي، وسمير قطب، ومحمد الرفاعي، وعبده نصوحي، ورأفت عطية، وعصام بهيج، والحامولي.

الزمالك يتوج للمرة الأول بالدوري مرتين على التوالي

حقق الزمالك البطولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز في السنه الثالثة بعد تحقيق البطولة الأولى في 1960، والتي كانت في نسخة 1963/1964.

وتوالى الزمالك في تحقيق الألقاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حصدها للمره الثالثة في تاريخة، وللمره الأولى يحصدها على التوالي وكانت نسخة 1964/1965.

غابت بطولة الدوري المصري الممتاز على الزمالك إحداى عشر نسخة، بعد حصده البطولة ثلاث مرات، وعاد في نسخة 177/1978، ليحصد البطولة الرابعة في تاريخة من بطولة الدوري الممتاز.

عام التوهج بالألقاب

حصد بطولة الدوري الممتاز لنسخة 1983/1984، والذي كان عام التوهج والسيطرة من قبل نادي الميت عقبة في البطولات، بجانب بطولة الدوري للمرة الخامسة في تاريخة، حصد في هذا العام نسخة بطولة كأس إفريقيا للاندية لأول مرة في تاريخة.

نجح الزمالك في حصد بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة السادسة في تاريخة في نسخة 1987/1988، بعد غيابه عن التتويج بالبطولة 4 نسخ من البطولة.

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة السابعة في تاريخة، في نسخة 1991/1992، بعد غيابها عن القلعة البيضاء أربع مواسم.

سيطر الزمالك على بطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي في تاريخة بالتتويج بالبطولة للمرة الثامنة من نسخة1992/193.

غاب الزمالك عن منصة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، 8 نسخ، ليعود في بداية القرن الواحد والعشرون ويتوج للمرة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز بنسخة 2000/2001.

تباعد الزمالك عن البطولة بنسخة واحده بعد التتويج بالنسخة الاولى في مطلع القرن الـ 21، ليحصد البطولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، بنسخة 2002/2003.

للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ الزمالك يحصد بطولة الدوري الممتاز مرتين على التوالي، ويتوج باللقب الحادي عشر من البطولة، بنسخة 2003/2004.

هيمن النادي الأهلي والأزمات على بطولة الدوري الممتاز، ليغب الزمالك عن مننصة التتويج بالبطولة 11 عام، ويعود للمرة الثانية عشر ويتوج ببطولة الدوري في تارخ النادي بنسخة 2014/2015.