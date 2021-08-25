الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه يسود خلال الأيام المقبلة ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة تتراوح بين 2 - 3 على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومن 3 - 5 درجات على جنوب الصعيد.
حالة الطقس
وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع وجود موجة حارة جديدة سوف تتعرض لها البلاد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أغسطس، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على جنوب الصعيد بقيم تتراوح من 2 - 4 درجات وتستمر عدة أيام.
ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
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