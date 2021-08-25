التنمية المحلية : جميع أسعار انتظار السيارات فى الشوارع تحت المراجعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع أسعار انتظار المركبات فى الشوارع لا تزال تحت المراجعة والتقييم، ويجب أن تتناسب قيمة الرسوم مع المستوى الاقتصادى للشوارع والأحياء.





وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "اللجنة المشكَّلة فى كل محافظة تقوم بتحديد أماكن انتظار المركبات بما لا يعوق حركة المرور، واللجنة العليا تضع كراسات شروط لاستغلال أماكن انتظار المركبات". واستطرد: "يتم جلب شركات مساهمة لها ملاءة فنية ومالية من أجل التشغيل وجلب عمالة تحصل على تراخيص من أجل تنظيم عملية انتظار السيارات". وتابع متحدث التنمية المحلية: "من يزاول نشاط المساهمة فى اصطفاف السيارات يجب ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يتعاطى مواد مخدرة ولا يكون عليه أحكام او عقوبة جنائية ويكون مؤديا للخدمة العسكرية".

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