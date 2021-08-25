/646968/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-ضمك-في-الدوري-السعودي--والقنوات-الناقلة

يستقبل الأهلي نظيره ضمك بملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.

أما ضمك فحظي ببداية أسوأ من قلعة الكؤوس، حيث خسر في أولى المباريات أمام النصر بأربعة أهداف لهدف، لكنه عاد وفاز على الطائي في الجولة الثانية بهدفٍ نظيف.

ويسعى أصحاب الأرض إلى تجاوز البداية المتعثرة والحصول على الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة الخامسة في جدول الترتيب، فيما يأمل الضيوف في الوصول إلى نقطة السادسة.

وأكد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أن فريقه سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم عرض مميز يعد انطلاقة حقيق ة في بطولة الدوري المحلي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني مباراة الاهلي ضد ضمك بتشكيل هجومي لتفادي تعثر جديد يصعب من مهمة البحث عن المقدمة ويزيد من الغضب الجماهيري بالإضافة إلى تعويض غياب المهاجم السوري عمر السومة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: هاني الصبياني- دانكلير- معتز هوساوي- عبدالله حسون.

خط الوسط: نوح الموسى- فيليب براداريتش- سلمان المؤشر.

خط الهجوم: باولينيو- عبدالرحمن غريب- هيثم العسيري.

يغيب عن النادي الأهلي النجم عمر السومة بداعي الإصابة.

التشكيل المتوقع لضمك

في حراسة المرمي: مصطفى زغبة عبد الله العمار - سيرخيو فيتور - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي بدر منشي - عبد العزيز مجرشي منصور حمزي - ميو تساكتاش - العربي هلال سوداني إيميليو زيلايا

حقق فريق الرجاء المغربي الفوز على نظيره فريق الاتحاد السعودي، في ركلات الترجيح، في الللقاء الذي جمع بين الفريقين في نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.