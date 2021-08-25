2 جنية انخفاض فى أسعار الذهب اليوم..تفاصيل

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شهدت أسعار الذهب تذبذب في التعاملات بالبورصة العالمية اليوم الاربعاء 25-8-2021 ،صعودا وهبوطا مما يتسسب فى انخفاض سعر اوقية الذهب ، مما يؤثر على أسعار الذهب اليوم في مصربشكل طفيف في مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في محال الصاغه بالسوق المحلي .

اسعار الذهب

وتتاثر اسعار الذهب فى الاسواق المصرية بالاسواق والبورصات العالمية حيث انخفض سعر الذهب بقيمة 2 ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس المسائية التى سجلت 791 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر بسبب جودته أعلى.

ووصل سعر جرام الذهب اليوم ليسجل عيار 21 نحو 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

بينما بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.