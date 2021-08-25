موعد مباراة بيراميدز أمام مصر المقاصة..و القنوات الناقلة

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يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الاربعاء، أمام الفريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من أجل تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، ليحافظ على مركزه في بطولة الدوري بآخر جولات المسابقة، خاصة أن المباريات المتبقية في الدوري الممتاز غير مهمة بالنسبة للفريق حيث حسمت مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ وقت مبكر.

لكن على الجانب الآخر، يتطلع فريق مصر المقاصة لخوض آخر جولتين من جولات بطولة الدوري المحلي بكامل قوته وتركيزه، حيث تعتبر تلك الجولات في غاية الأهمية، من أجل تحسين موقعهم في جدول ترتيب المسابقة، وتعويض خسارتهم في المباراة السابقة.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء من على استاد استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

قائمة بيراميدز

في حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

في خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة غزل المحلة أمام المقاولون العرب 7 مساءً عبر قنوات On Time Sport

تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق بيراميدز 9 مساءً عبر قنوات On Time Sport

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.