محمد عزمي لـ دوت الخليج: عودة المصريين من افغانستان يوضح ملامح الجمهورية الجديدة فى تقدير ابنائها

/646972/محمد-عزمي-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-افغانستان-يوضح-ملامح-الجمهورية-الجديدة-فى-تقدير-ابنائها

أشاد النائب محمد عزمي ،عضو مجلس الشيوخ ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح لقيادة السياسية بتوجيهات الرئيس السيسي، فى إعادة الجالية المصرية من افغانستان، خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة طالبان على الحكم.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأكد النائب محمد عزمي ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن إعادة المصريين المتواجدين فى العاصمة الافغانية كابل إلى مصر سالمين، يدل على قوة الدولة المصريةوالسياسة التي تتنهجها منذ ثورة 30 يونيو، فضلا عن حرص الرئيس على الحفاظ على المواطنين المصريين فى الخارج ، خاصة فى بلدان تشهد تشهد توترات ومشاكل.

حركة طالبان

وأشار النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ، إلى عودة المصريين من افغانستان وتسخير قدرات الدولة فى هذا الوقت تحديدا، خاصة أن هناك دول فشلت فى اجلاء رعاياها،مؤكدا أن لدولة تعرب عن قدرتها فى حماية أبنائها،موضحا”أنها بمثابة تعبير واضح عن قدرة وقوة الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى كافة ربوع الدولة المصرية،مضيفا هذه هي ملامح الجمهورية الجديدة ممثلة فى أن الدولة تقدر ابنائها”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.