/646973/موعد-مباراة-أرسنال-ضد-وست-بروميتش-والتشكيل-المتوقع

يلتقي فريق آرسنال في أولي مبارايته ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فى الدور الثاني من منافسات البطولة، وذلك عندما يحل ضيفاً ثقيلا اليوم الأربعاء أمام نظيره نادي وست بروميتش ألبيون وعلى أرضية استاد ذا هاوثورنس معقل الأخير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرج الجانرز من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي من الدور ربع النهائي عندما خسر أمام نادي مانشستر سيتي بارابعة اهداف مقابل هدف، ويبدا تحدي جديد اليوم فى منافسات البطولة المحلية، يذكر ان نادي ارسنال جاء من خسارة بهدفين دون رد امام نادي تشيلسي في مباراته الاخيرة بالدوري الانجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز ، بن وايت ، بابلو ماري ، تيرني.

خط وسط الملعب : لوكونجا ، تشاكا ، سميث روي ، ساكا.

الهجوم: جابريل مارتينيلي. نيكولاس بيبي.

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

تعد تلك المباراة من فى أقوى مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، وافتتح الأهداف روميلو لوكاكو المنضم حديثا لفريق للبلوز.

ودخل أرسنال، المواجهة اليوم بعدما تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية فى الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثا هذا الموسم بهدفين دون مقابل، بينما نجح تشيلسي فى الفوز على كريستال بلاس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل وصافة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر.