غلدة الضبع لـ دوت الخليج :عودة المصريين من كابل ضمن خطوات عديده للدولة المصرية لحفظ الامن والأمان لمواطنيها بالداخل والخارج

/646974/غلدة-الضبع-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-كابل-ضمن-خطوات-عديده-للدولة المصرية لحفظ-الامن-والأمان-لمواطنيها-بالداخل-والخارج

أشادت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية،فى إعادة المصريين من افغانستان بعد تطورات الاحداث الأخيرة فى العاصمة الافغانسة كابل وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي على الجهود المبذولة لعوده البعثة المصريه من أفغانستان.

احداث افغانستان

وقالت النائبة غادة الصبع عضو مجلس النوابن فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج لأن الرئيس السيسي وضع المواطن المصرى اول اهتماماته ويسعى دائما لتوفير كل سبل الامن والأمان والحماية لكل المصريين فى الخارج والداخل، مشيرة غلى توجيهات الرئيس وتكليف الأجهزة بتأمين عودة وسلامة البعثة المصرية لأرض الوطن بأمان.

حركة طالبان

وأكدت النائبة غادة الضبع،عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة ضمن خطوات عديده للدولة المصرية لحفظ الامن والأمان لمواطنيها سواء داخل مصر او خارجها ،مما يجعل الشعب المصري جميعا يحظى بفخر وعزة لانتمائه لدولة مصر الغالية

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.