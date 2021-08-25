هند جوزيف لـ دوت الخليج: عودة الجالية المصرية من افغانستان مؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها

/646979/هند-جوزيف-لـ-تحيا-مصر-عودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-مؤشر-واضح-علي-قوة-الدولة-ومؤسساتها

ثمنت النائبة هند جوزيف،عضو مجلس الشيوخ، الجهود التي بذلتها القيادة السياسية لعودة البعثة المصرية من أفغانستان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد علي الأهتمام المباشر من رئيس الجمهورية بأبناء الوطن في الداخل والخارج، ومؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها.

حركة طالبان

وقالت النائبة هند جوزيف ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان عودة البعثة المصرية من أفغانستان في ظل هذه الظروف الصعبة، إضاقة إلى المشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان علي مقاليد الحكم والاشتباكات والحرب التي تحيط بمطار كابول ، يؤكد علي قوة مصر للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ كرامة مصر والمصريين في الداخل والخارج .

الجالية المصرية من افغانستان

وتابعت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، أن كل هذه الجهود تؤكد علي أن مصر دولة وشعبا وقيادة استطاعت بعد ثورة 30 يونيو مكافحة الارهاب والحفاظ علي مصر.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.