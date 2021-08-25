تعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء ذلك جاءت التعيينات على النحو التالى: - تعيين الدكتور هشام عبد الرازق محمود صالح ـ الأستاذ بقسم الخضر بكلية الزراعة وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. - تعيين الدكتور أحمد محمد مهدى عبد الجواد بدار ـ الأستاذ بقسم علوم الأراضى والمياه بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتورة نسرين أحمد محمد النمر ـ الأستاذ بقسم الوبائيات بالمعهد العالى للصحة العامة وكيلا للمعهد للدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتورة انجى محمد على أحمد الغيطانى ـ الأستاذ بقسم صحة المناطق الحارة بالمعهد العالى للصحة العامة وكيلا للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتورة نادية مسعد مصطفى الحارونى ـ الأستاذ بقسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتورة أمانى إبراهيم يوسف ـ الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية وكيلا للمعهد للدراسات العليا والبحوث ولحين بلوغها سن الإحالة للمعاش. - تعيين الدكتور محمد حسن محمد عبد المنعم كشك ـ الأستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتور إسلام إبراهيم أحمد أبو السعود ـ الأستاذ بقسم الأراضى والكيمياء الزراعية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات. - تعيين الدكتورة سلوى حسن باشا ـ الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة 3 سنوات.

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