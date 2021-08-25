شعراوى: لن نسمح بدخول موظفى التنمية المحلية غير الحاصلين على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سير عملية تلقى موظفى الوزارة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.





وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة على الجهود المبذولة فى عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، وحث جميع الموظفين بالوزارة لسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقى اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من انتشار هذا الفيروس.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين بالديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة خارج مبنى الوزارة لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار شعراوى، إلى وجود تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد الوزير أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح لأى موظف لم يحصل على التطعيم من دخول الوزارة.