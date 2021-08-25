التعليم العالى تعلن مواعيد اختبارات القدرات للحاصلين على الشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور وزير التعليم العالى على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" هذا العام 2021، والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.





وأوضح بيان وزارة التعليم العالى أنه تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع طلاب الثانوية العامه عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المحددة كما يلى:



وفى وقت سابق، أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين فى الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1.402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة "علوم - رياضيات – أدبى".

وأضافت الوزارة، فى بيان أمس الثلاثاء، أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم فى تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام فى هذه المرحلة، وسيتم تطبيق نفس القاعدة فى باقى مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.