بيان صحفي بشأن اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)...

وافق الدكتور وزير التعليم العالي على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.
كما تعودنا تيسيرا على ابنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامه عن طريق موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg
على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي :
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