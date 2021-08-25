الرى: إنشاء سدود وخزانات أرضية وحواجز للحماية من السيول بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير الرى، خلال اجتماع عقده مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، اليوم الأربعاء، لاستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها بمختلف المحافظات، بضرورة الاستمرار فى متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أن وزارة الرى تنفذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول، بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، مما يساعد على توطين الأهالى نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وهى عملية إنشاء سد "أم البارد" بمنطقة "التمد" بمركز نخل، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادى الجرافى بمركز نخل، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادى العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء عشرة خزانات أرضية بوسط سيناء، وأعمال حماية طابا (المرحلة الثانية)، ومنطقة الطور، ووادى وردان بمدينة رأس سدر ووادى غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر أيرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادى القويح بمدينة القصير، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، وإنشاء سد وادى أبوإسماعيل (وادى الشقوق) لحماية حى الزهور بمحافظة مرسى مطروح.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية الجارى تنفيذها بالوجه القبلى، وهى أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل أطفيح ومخر سيل "الديسمى" بمحافظة الجيزة، ومخر وادى سنور" بمحافظة بنى سويف، ووادى عبادى بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى الشغب، المعلة، نجع الدبابية، نجع خور القضا ونجع المساعيد بمحافظة الأقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا، كما تم إنهاء أعمال الحماية من أخطار السيول بوادى العمرانى الغربى (أ) ووادى العمرانى البحرى بمحافظه أسيوط، ووادى عبادى (3أ) بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن وزارة الرى أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان، والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، حيث يسهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.