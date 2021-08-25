رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير مدينة الغردقة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع كفاءة وتطوير المدينة لتصبح على أعلى مستوى.
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