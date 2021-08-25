سلسلة تثقيفية لبناء وعى دينى مستنير.. وزير الأوقاف يشرح الجاهلية والصحوة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف فى مقاله: "إن من أهم المفاهيم التى يجب أن تصحح مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحوة، حيث اتخذت الجماعات المتطرفة من المغالطات وتزييف الوعى وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات دلالات أيديولوجية خاصة بها مع الإلحاح المستمر على ذلك، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعانى التى أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها".

وأضاف جمعة: "أما مصطلح الجاهلية فقد حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلما وزورا، سواء من جهة الشكل أم من جهة المضمون؛ أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة، فالجاهلية التى أطلقت على الفترة التى سبقت ظهور الإسلام، فهى ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمـان؛ إنما هى من الجهـل نقيض الحلم لا العلم".

وتابع جمعة: "ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبى ذر رضى الله عنه: "إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه"، كان ذلك عندما عير سيدنا أبو ذر رضى الله عنه سيدنا بلالا بقوله: يا ابن السوداء، وكان مقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنك امرؤ فيك جاهلية" أى: إنك امرؤ فيك بقايا عصبية جاهلية، وشيء من تسرعها فى الاعتداء على الآخرين والنيل من الآخر دون حق.

وأما من حيث المضمون، فمن يقول مثلا عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن، مصر القرآن، مصر العلم والعلماء، مصر التى يدرس بأزهرها الشريف نحو مليونى طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم لتعليم، بلد يحتضـن القرآن الكريم وأهـله، ويكرم حفظته إنه مجتمع جاهلى، فلا يمكن أن يقول ذلك إلا حاقد أو حاسدا أو جاحد، أو مأجور أو مستغل.

واختتم وزير الأوقاف: "أما عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات المتطرفة والمتشددة فيحصرونه فى أمرين؛ الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون والجوهر، والآخر: عدد أعضاء هذه التنظيمات، ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هى أن نملك أمرنا وكلمتنا، وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسلاحنا، ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا علميا وثقافيا ومهنيا واقتصاديا ومعيشيا، أن نملك جيشا قويا وشرطة قوية واقتصادا قويا، فجيش قوى واقتصاد قوى يعنى بلدا ذا مكانة ومواطنا ذا كرامة"، مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".