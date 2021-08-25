بث مباشر.. رئيس الوزراء يتابع ترميم معبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ترميم معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.



جدة - نرمين السيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ترميم معبد الكرنك بمحافظة الأقصر. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل اليوم إلى محافظة الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش.

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