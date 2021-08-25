رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى الأقصر، لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش.

كان رئيس الوزراء قد أكد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المشروع يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وأطلال طيبة القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.