الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة من المنزل Online

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وباقي الخدمات المرورية الهامة قد باتت الآن تتم من المنزل. ويتم ذلك بإستخدام الانترنت والجهاز اللوحي، حيث لم يعد يتطلب الأمر الذهاب إلى وحدات المرور ومعرفة مخالفات المرور. وعليه فيتم ذلك بإحدي الطريقتين وهم؛ استعلام مخالفات المرور عبر تطبيق وزارة الداخلية، أو معرفة مخالفات نيابة المرور، من خلال موقع النيابة العامة المصرية. وجدير بالذكر أنه انطلقت هذه الأنظمة الرقمية، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وذلك لتقديم خدمات عديدة للمواطنين. كما يتم ذلك بصورة مجانية دون دفع رسوم خدمة أو ما شابه ذلك. حيث يتطلب فقط سداد الغرامات المسجلة على لوحة السيارة المستعلم عنها، ولذلك يرصد “مصر فايف”، كافة التفاصيل اللازمة لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، في هذا التقرير.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 باستخدام تطبيق وزارة الداخلية

وهو تطبيق الالكتروني يعمل بالانترنت، أطلق خصيصاً لتقديم العديد من الخدمات المرورية للمواطنين. فقط يتطلب لإجراء كافة هذه الخدمات انشاء حساب لتسجيل الدخول بصورة صحيحة، ومن ثم الانتفاع بكافة خدمات التطبيق، ويمكن معرفة كيف يتم ذلك من خلال متابعة هذا الفيديو؛

ووجبت الإشارة أيضاً إلي مختلف الخدمات التي تتم من خلال التطبيق، وهي كما يلي؛

خدمات الأدلة الجنائية والفيش الجنائي.

الاحوال الشخصية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة, ومختلف خدمات المرور في مصر.

دليل المفقودين والمطلوبين امنياً.

خدمات تصاريح العمل.

تقديم الشكاوي والمقترحات.

وعليه يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال تحميل تطبيق وزارة الداخلية للاندرويد، أو تحميل التطبيق لهواتف الايفون “iOS”, ومن ثم إتباع الخطوات التالية؛

تسجيل الدخول الى حسابك الذي تم إنشاؤه على التطبيق.

ثم إختيار أيقونة خدمات.

بعدها يتم إختيار خدمات المرور، ثم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام على مخالفات المرور.

ثم النقر على زر إستعلام.

موقع النيابة العامة المصرية

وهي منصة رقمية إليكترونية، اطلقت حديثاً لتقديم كافة خدمات المرور من خلالها للمواطنين. الأمر الذي يجعل منها وجهه مميزة لاصحاب السيارات والسائقين، وغيرهم الذين يجرون الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي بشكل دوري. وعليه نسرد الآن خدمات موقع نيابة مخالفات المرور، وهي؛

ارسال نموذج تظلمات على المخالفات المرورية.

ويمكن أيضاً التصالح الفوري من خلاله.

متابعة الطلبات، وارسال الشكاوي والمقترحات.

سداد الغرامات المالية المسجلة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة، أو بالرقم القومي.

وغيرها من الخدمات المرورية الهامة، والتي بإمكانك اتمامها من المنزل عبر الإنترنت؛

رابط موقع مخالفات نيابة المرور وخطوات الاستعلام

الآن يمكنك متابعة كافة الخدمات المرورية، والتي يعد من أهمها خدمة استعلام مخالفات المرور 2021, والتي تتم من خلال دخول رابط موقع نيابة المرور، ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بالبريد والرمز السري.

إختيار أيقونة الاستعلامات.

كتابة بيانات صاحب السيارة، ورقم اللوحة.

ثم النقر على زر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة المعدنية للمركبة.

أنظمة دفع قيمة الغرامات المسجلة على رقم اللوحة

يتوفر الآن في هذا العقد الكثير من انظمة الدفع الإليكتروني، والتي سهلت عمليات دفع العديد من الخدمات الحكومية. وهي أنظمة آمنة تماماً، وتعمل تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المختصة. ومن اشهر هذه الأنظمة نظامي : “أمان”، و”فوري”:

كما تستطيع الدفع من خلال البريد المصري، أو الدفع من خلال موقع النيابة مرور مصر، وأيضاً من خلال خدمة “مصاري”، “تطبيق مخالفاتي”.

لائحة المخالفات المرورية التي يعاقب عليها جنائياً

حيث هناك بعض من المخالفات المرورية، والتي تظهر بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة. يتم حال ارتكابها تعريض مرتكبها للمسائلة الجنائية امام المحكمة الجنائية، وذلك وفقاً لآخر تعديل للآئحة المخالفات المرورية، التي اصدرها مجلس النواب المصري، ومن اشهر تلك المخالفات:

السير عكس اتجاه الطريق.

كسر الإشارة والهروب منها.

تعطيل عن عمد حركة السير.

خطوات تقديم تظلم على مخالفة مرورية

يتيح موقع نيابة المرور إمكانية تقديم التظلمات على مخالفات المرور، ويتم ذلك من خلال رابط الموقع الموضح أعلاه. ثم إختيار أيقونة التظلمات، وادخال كافة البيانات اللازمة، والتي يعد أهمها كتابة سبب تقديم التظلم. ويعد نظام التظلمات متبع في كافة الخدمات الحكومية وغيرها، فمن الممكن أن يجري المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم، ثم يجد أنه يوجد مخالفة يعتقد أنه لم يرتكبها وأنها قد سجلت خطاً، أو أن قيمة غرامة المخالفة المسجلة لا تتماشي معها في قانون المرور، فمثلا قد تكون المخالفة المرتكبة قيمة الغرامة لها 100 جنيه، وان الغرامة المسجلة 200 جنيه. لذلك قد يساهم التظلم قيمة الغرامات أو إلغاءها في حال استدعاء ذلك.

أخبار المرور في مصر تحديث يومي

صرحت وزارة الداخلية الداخلية في بيان صادر الثلاثاء 10/8/2021 انه: «تهيب الوزارة االسادة قائدى السيارات الاجرة والملآكي من مستخدمى طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) المتجه إلى مرسى مطروح بالإلتزام بالسرعة القانونية المقررة».

وتابعت: «انه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه قائدى السيارات المخالفة، وذلك عن طريق إدارة حركة المرور على تلك الطرق السريعة، وتفعيل منظومة رادارات وكاميرات الرصد متطورة».

وختمت: « أنه يكون ذلك في حفاظاً على سلامة وممتلكات مستخدمى الطرق وضبط السيولة المرورية على مدار الساعة والمساهمة في تحقيق المظهر الحضارى للطرق المصرية».

تحديث يوم 12 اغسطس 2021

حيث نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية قرار وزارة الداخلية، والذي يختص بتعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور في مصر. والذي صدر بقرار من السيد وزير الداخلية رقم 1613لسنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على الطرق.

ويرصد “مصر فايف” فى السطور التالية تفاصيل القرار:

يتم تنفيذ القرار خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بصورة في كل عام.

يشتمل القرار طريق إسكندرية الصحراوى ومرسي مطروح والسلوم، وطريق مطار العلمين، بداية من الكيلو 21 الي الكيلو 153.

ويتم تسجيل مخالفة مرورية عند مخالفات السرعات المقررة، يمكن معرفتها بـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, لكل نوع من أنواع السيارات, وتكون السرعات المقررة كما يلي:

60 كم/ساعة للسيارات القاطرة للمقطورات قبل تنفيذ حظر تسييرها ونصف المقطورات، وسيارات النقل.

70كم/ ساعة لسيارات نقل الركاب والدراجات الآلية.

80 كم/ ساعة لأنواع السيارات الباقية.

تحديث يوم الجمعة 13 اغسطس

تابعت الإدارة العامة للمرور توجيه العديد من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وتطبيق مختلف قوانين ولوائح المرور على قائدى المركبات ورصد المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة. وأسفرت هذه الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 2873 مخالفة مرور متنوعة. ويكون من بينها 1023 مخالفة رصد تجاوز السرعات المقررة، و107 مخالفة القيادة بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية، و16 مخالفة للوقوف العشوائى، و34 لمخالفة شروط التراخيص، وعليه فإن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة في مصر، يمثل أهمية كبيرة لأصحاب السيارات، وسداد المدفوعات المسجلة على لوحة السيارة، لعدم تعريض السائق لسحب التراخيص المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية.

وتواصل أجهزة الأمن المتمثلة في رجال وزارة الداخلية المصرية، حملاتها المرورية لضبط كافة المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجيات وزارة الداخلية بتكثيف حملات ضبط التعديات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من الحوادث على الطرق.

ارقام سيارات الإغاثة المرورية الشرطية

يلاحظ المترددون على الطرق الصحراوية السريعة، خاصة خلال الأيام الراهنة، التي تشهد ذهاب عدد كبير من المواطنين إلي المحافظات والمدن الساحلية والمصايف، للاستجمام بالإجازات والعطلات، انتشار سيارات شرطية على الطريق، تسمي “سيارات الإغاثة المرورية”

تؤدي تلك المركبات دورًا هامًا في إغاثة عاجلة للمواطنين، الذين قد تعطلت سياراتهم فجأة، أو حدث اي ظرف طارئ في منتصف الطرق، خاصة المركبات التي تقل العائلات. حيث تمثل سيارات “الإغاثة” حل فوري لإنقاذهم في وقت قصير، وتضمن وصولهم بامان لمقاصدهم. وتهدف سيارات “الإغاثة المرورية” في المقام الأول إلى معاونة وإرشاد المواطنين مستخدمي الطرق الذين قد يتعرضوا إلى حوادث مفاجئة أو مشكلات أو أعطال سياراتهم والعمل على توفير كافة السبل المتاحة من سحب المركبات المعطلة والعمل على إيجاد حلول لها في أقرب محطة خدمة على مدار الساعة.

وعليه فبمجرد تعطل سيارتك في الطريق، عليك فقط الاتصال بغرفة الإدارة العامة للمرور لعمليات الاغاثة على الارقام التالية، والتي يعرضها “مصر فايف”، ضمن الخدمات المرورية التي يقدمها لقراءة على مدار الساعة منها: خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 في مصر بالرقم القومي: “01221110000/ 24021233″، ليتم ارسال لك سيارة “الإغاثة المرورية” خلال دقائق، للعمل على حل المشكلة.

لم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما يتم ارسال سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، على الطرق لمساعدة المواطنين في حل مختلف مشاكلهم الطارئة.

نظام كَونْ لوحتك المرورية

وهو نظام يتيح للمواطن إجراء التزايد على لوحة مرورية مميزة، لعشاق اقتناء الاشياء الفريدة مثال رقم لوحة (أ هـ م : 1).

ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع كون لوحتك الرسمي، ومن ثم إختيار رقم اللوحة التي تريد إجراء المزايدة عليها، كما ويمكنك طلب رقم اللوحة التي تريدها أو القيام بها بنفسك، بعدها يتم العمل عليها وارسالها لك على الوحدة المرورية التابع لها.

جهود الأجهزة الأمنية للتصدي للتجاوزات المرورية

أطلقت وزارة الداخلية اليوم 15 اغسطس 2021, نشرة أمنية عبر الإذاعة المصرية، تعرض بها أبرز جهود الوزارة فى ضبط الخارجين عن القانون، إضافة الى استعراض ضبطها للحالة المرورية على مدار الساعة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرةتواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية، مع انتشار خدمات المرور أعلى المحاور والكباري، للعمل على إزالة أى عوائق مرورية، أو حوادث قد تعطل حركة السير بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى مقاصدهم. كما ويتم رصد وتسجيل آي مخالفة مرورية من خلال الرادارات والتصوير الضوئي للوحات المركبات، ومن ثم تسجيلها عليها، ويتم الكشف عنها بطرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة. وقد وانتشر رجال المرور بكافة نواحي بالعاصمة، وتدشين حملات مرورية مكثفة ترصد جميع المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، مع عدم التهاون مع مخالفى آي من قواعد وآداب المرور.

قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية 2021

نوهت الإدارة العامة للمرور على بعض القرارات التي يجب على المواطنين مراعاتها اثناء القايادة، حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية فى حال ارتكاب مخالفة تستوجب تسجيل لغرامة من هذه الغرامات، والتي جاءت كمايلي:

2000 جنيه مصري مخالفة تركيب زجاج ملون، ويمكن الدفع الفوري، أو الدفع بعد الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والدفع لاحقاً.

1000 جنيه إلى 3000 جنيه، قيمة استخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة.

1500 جنيه إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة التأثير على عمل الرادارات.

5000 جنيه غرامة السير في الإتجاه المعاكس، وذلك بدلًا من 1000 جنيه سابقاً.

من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

100 جنيه إلى 500 مخالفة عدم اتباع تعليمات رجال شرطة المرور، ويمكن سداد هذه الغرامات بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

200 جنيه لـ 2000، غرامة ترك السيارة بالطريق العام وأدى هذا الفعل توقف حركة المرور.

300 جنيه مخالفة عدم وجود طفاية الحريق.

300 إلى 500 جنيه غرامة ارتكاب فعل فاضح.

من 500 جنيه إلى 1500 غرامة وجود رائحة كريهة بالسيارة.

كيفية التأكد من صحة بيانات المركبة

يتعرض العديد من المواطنين في مصر إلي عمليات النصب المتكررة أثناء شراء السيارات، حيث ممكن الممكن أن يغيب عن بال الشاري التأكد من صحة بيانات المركبة المراد شراءها، ومن ثم يجد بيانات مزورة للمركبة بعد إتمام عملية الشراء. وعليه يمكن من التأكد من صحة بيانات المركبة إليكترونياً، من خلال موقع وزارة الداخلية والذي يقدم العديد من الخدمات المرورية منها، الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة. وعليه فيمكنك التأكد من صحة بيانات المركبة من خلال متابعة التالي:

دخول رابط موقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول بالبريد والرمز السري.

اختيار نوع المالك (جهات، أفراد).

نوع اثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي، جواز السفر).

بيانات التراخيص ( رقم اللوحة- تاريخ اصدار التراخيص- تاريخ انتهاء التراخيص).

إختيار المحافظة.

كتابة بيانات المركبة مثل: (الماركة- رقم الشاسيه- رقم الموتور).

وأخيراً إضغط خيار تأكيد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر منصة مصر الرقمية

وهي منصة إليكترونية تتيح أيضاً للمواطنين مختلف الخدمات الحكومية والمرورية، والتي أطلقتها الحكومة لهدف التسهيل والتيسير على المواطنين ومراعاة تحقيق كافة الخدمات الهامة وفق معايير السلامة الاجتماعية في ظل وباء كورونا المستجد. وعليه فتتمثل الخدمات الأكثر طلباً على موقع منصة مصر الرقمية في الأتي:

اصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، واصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقاً، وبدل فاقد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى خدمات المرور مثل الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 في مصر برقم اللوحة والرقم القومي، ولكي تتمكن من الاستعلام عليك إتباع الخطوات التالية: