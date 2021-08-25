نواب الشيوخ لـ دوت الخليج :نجاح عودة الجالية المصرية من افغانستان مؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها..ويعد استمرار لنهج الدولة في حماية أبنائها

/646994/نواب-الشيوخ-لـ-تحيا-مصر-نجاح-عودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-مؤشر-واضح-علي-قوة-الدولة-ومؤسساتهاويعد-استمرار-لنهج-الدولة-في-حماية-أبنائها

أشد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، فى غطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الحفاظ على المصريين بالخارج،وحماية مصالحهم.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تعليق نواب الشيوخ على عودة الجالية المصرية من افغانستان

محمد عزمي : عودة المصريين من كابل قوة الدولة المصريةوالسياسة التي تتنهجها منذ ثورة 30 يونيو

أشاد النائب محمد عزمي ،عضو مجلس الشيوخ ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنجاح لقيادة السياسية بتوجيهات الرئيس السيسي، فى إعادة الجالية المصرية من افغانستان، خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة طالبان على الحكم.

وأكد النائب محمد عزمي ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن إعادة المصريين المتواجدين فى العاصمة الافغانية كابل إلى مصر سالمين، يدل على قوة الدولة المصريةوالسياسة التي تتنهجها منذ ثورة 30 يونيو، فضلا عن حرص الرئيس على الحفاظ على المواطنين المصريين فى الخارج ، خاصة فى بلدان تشهد تشهد توترات ومشاكل.

حركة طالبان

وأشار النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ، إلى عودة المصريين من افغانستان وتسخير قدرات الدولة فى هذا الوقت تحديدا، خاصة أن هناك دول فشلت فى اجلاء رعاياها،مؤكدا أن لدولة تعرب عن قدرتها فى حماية أبنائها،موضحا”أنها بمثابة تعبير واضح عن قدرة وقوة الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى كافة ربوع الدولة المصرية،مضيفا هذه هي ملامح الجمهورية الجديدة ممثلة فى أن الدولة تقدر ابنائها”.

أحمد القناوي: يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها فى الخارج

أشاد النائب أحمد قناوي ،عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى الداخل والخارج، مشيرا إلى نجاح عودة البعثة المصرية من أفغانستان، مؤكدا انه يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها المتواجدون في مناطق النزاع، وهو ما حدث مسبقا مع البعثة المصرية في ليبيا، وفي بؤر انتشار فيروس كورونا حول العالم.

واشار النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،إلى أن مصر لديها دور دبلوماسى في أفغانستان الجديدة وغيرها، كدولة إقليمية ذات ثقل، مؤكدا أن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى إلتزام حكام أفغانستان الجدد بالمواثيق والأعراف الدولية ، التي من أهمها عدم دعم أو احتضان أية جماعات مسلحة أو كيانات تدعو للعنف أو تضر بمصالح الدولة المصرية أو الدول الصديقة.

هند جوزيف :مؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها

ثمنت النائبة هند جوزيف،عضو مجلس الشيوخ، الجهود التي بذلتها القيادة السياسية لعودة البعثة المصرية من أفغانستان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد علي الأهتمام المباشر من رئيس الجمهورية بأبناء الوطن في الداخل والخارج، ومؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها.

وقالت النائبة هند جوزيف ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان عودة البعثة المصرية من أفغانستان في ظل هذه الظروف الصعبة، إضاقة إلى المشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان علي مقاليد الحكم والاشتباكات والحرب التي تحيط بمطار كابول ، يؤكد علي قوة مصر للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ كرامة مصر والمصريين في الداخل والخارج .

الجالية المصرية من افغانستان

وتابعت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، أن كل هذه الجهود تؤكد علي أن مصر دولة وشعبا وقيادة استطاعت بعد ثورة 30 يونيو مكافحة الارهاب والحفاظ علي مصر.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.