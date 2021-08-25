/646988/الزمالك-يحسم-ملف-تجديد-عقد-بن-شرقي-خلال-ساعات

كشفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي علي رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن اللجنة ستحسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى، خلال الساعات المقبلةوأن المفاوضات معه أوشكت علي الإنتهاء واللاعب مستمر مع الزمالك .

يذكر أن أشرف بن شرقي قد وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصوله في الموسم الأول على مليون و400 ألف يورو، تزيد إلى مليون و600 ألف يورو في الموسم الثاني ثم مليون و800 ألف يورو.

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن منافاست الأسبوع 33 من مسابقة الدوري المصري .

كشف التونسى حمزة المثلوثى نجم الزمالك عن رغبته فى الاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء.

وقائلا فى مداخلة هاتفية بإذاعة أون سبورت إف إم " التتوج بالدوري هو أفضل لقب في حياتي، وذلك بعد تراجعي مستوايه ولكن الكثير من سعدني و اشتغلت على نفسى كويس والناس وقفت جنبى وكارتيرون كلمة السر فى عودتى للتألق".

وتابع: "جلست 7 شهور بدون أى مباراة ودية، وتراجع مستوايا لكن لم أيأس مطلقاً، لن انكر بأني كنت حزين لأني مش بلعب بس عقدت العزم على استرداد فورمتى وخفضت وزنى بمساعدة الجهاز الفنى".

واستكمل "عمرى 29 عاماً وعقدى مستمر موسمين مع الزمالك، وأتمني ان اعتزل داخل جدران القلعة البيضاء، وبحلم بتكرار مسيرة على معلول فهو أحسن ظهير فى أفريقيا وبقاله 5 سنين يسير بخطى ثابتة مع الأهلى، وجيل الزمالك الحالى يستحق الكثير من البطولات".

وأختتم"طارق حامد أفضل لاعب فى مصر ومحمد أبو جبل أفضل حارس مرمى، واوجه رساله لفرجاني ساسي بانه لهو دور كبير في تحقيق هذه البطولة ولكن الفريق الكبيرة لاتقف علي احد".

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.