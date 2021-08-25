/646997/انخفاض-فاعلية--لقاحي-فايزر-وموديرنا-المضادين-لفيروس-كورونا-المستجد-إلى-66

مازالت الدراسات والأبحاث تجرى حول فاعلية الأدوية المضادة لكوفيد19، تشغل العالم، آخر هذه الدراسات دراسة أعدّتها السلطات الصحية الأميركية أظهرت أنّ فعالية لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبحت المتحوّرة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة.

أعدت الدراسة في مراكز صحية ومستشفيات

هذا وقد افادت الدراسات التي أعدت اختباراتها على عدد كبير من الموظفين في مراكز رعاية صحية ومستشفيات في 6ولايات لدراسة فاعلية اللقاحين، بموجب فحوص أجريت أسبوعياً على متطوعين لرصد الإصابات المصحوبة باعراض وتلك غير المصحوبة بأي عوارض.

وتلقّى أفراد طواقم الرعاية الصحية بغالبيتهم الساحقة أحد هذين اللقاحين.

فاعلية اللقاحين

وبين ديسمبر 2020 وأبريل 2021 أصبحت فاعلية هذين اللقاحين في منع الإصابة بالفيروس 91 %، طبقا لبيانات نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الوكالة الفدرالية الرئيسية في البلاد.

إلا أنه في الايام التي انتشرت فيها المتحوّر دلتا ، أي انها مسئولة عن أكثر من 50 بالمئة من الإصابات، تراجعت الفاعلية إلى 66 بالمئة.

إلا أن الدراسة شددت على أن هذا التراجع قد لا يكون ناجم حصرا عن المتحور دلتا، بل قد يكون نتيجته تراجع الفاعلية مع مرور الوقت.

تراجع الفعالية بشكل طفيف

وقال الباحثين اللذين أجرو الدراسة: على من أن هذه البيانات فضلا عن أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا وفوائده.

كما أن الدراسة لم تشير إلى إلى أي فارق بين فاعلية لقاح فايزر و لقاح موديرنا،كما ان هناك دراشات اشارت إلى انخفاض فاعلية اللقاحات إزاء المتحورة دلتا، على الرغم من اختلاف النسب بين دراسة وأخرى.

اللقاحات فيروس كورونا

إضافة إلى أن انخفاض فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هي أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصحية الأمريكية إلى إطلاق حملة لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحين فايزر وموديرنا المضادين لكوفيد-19، لجميع الأمريكيين بداية من 20 سبتمبر.