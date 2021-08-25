/646998/الفت-المزلاوي-تعليقا-على-عودة-الجالية-المصرية-من-كابل--حماية-المواطن-حق-أصيل-تكفله-الدولة-ويصونه-دستورها

أشادت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية ، ممثلة فى القيادة السياسية وبتوجيهات من الرئيس السيسي، لاعادة الجالية المصرية من افغانستان سالمة إلى أرض الوطن، فى إطار حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المصريين ومصالحهم داخل حدود الدولة وخارجها.

دوت الخليج يرصد تعليق الفت المزلاوي على اعادة الجالية المصرية من افغانستان

حركة طالبان

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي ،عضو مجلس النواب، إلى أن السلوك العام يظهر جليا من نشاطات الرئيس السيسي ومبادراته ورؤيته ،فضلا عن الاهتمام البالغ بالأسرة المصرية، مؤكدة ان الرئيس السيسي يسعى دائما إلى تأمين سلامة الفرد المصري وحمايته وتعليمه وتطويره ورفاهيته، سواء كان هذا الفرد المصري داخل البلاد أو خارجها.

الجالية المصرية فى افغانستان

ولفتت النائبة ألفت المزلاوي،عضو مجلس النواب، إلى أن تكليف الرئيس للقوات المسلحة بإعادة الجالية المصرية من أفغانستان جراء مستجدات الأحداث الأخيره، يعد تأكيد على اهتمام الرئيس وانشغاله بحال المصري وأحواله أينما يكون، وأن حماية المواطن هو حق أصيل تكفله الدولة ويصونه دستورها ويؤكد عليه ويوجه به رئيسها.

وتابعت النائبة ألفت المزلاوي” إذا كانت الولايات المتحدة والدول الكبري قد قامت بإجلاء رعاياها مع اندلاع الأحداث فى أفغانستان، فهناك عدد كبير من الدول لم تقم بذلك لعدم امتلاكها الاستعدادت اللازمة للقيام بتلك المهمه المعقدة، لاسيما وأن عملية الإجلاء مشوبة بمخاوف حقيقية وقد يواجهها مخاطر فى ظل سيولة وانفلات أمنى من المحتمل أن يحدث معه أى شيء، إلا أن مصر تسلكت بسلوك الدول الكبري وقررت أن تقطع الآف الكيلومترات جوا لتهبط طائرة قواتها المسلحة فى مطار كابل وتجلي رعاياها هناك ورأسها برأس أكبر دولة ، لأنها حقا دولة قوية.

وتقدمت ألفت المزلاوي، بتحية للرئيس السيسي، مضيفة” يهتم بكل تفصيلة تشغل المواطن المصري الذي يعتز به ويقدره، وحمي الله مصر وشعبها من كل مكروه وبارك أرضها وترابها وأهلها”.