/646933/محافظة-القاهرة-تقرر-ساعة-التصوير-في-شوارعها-ب١٥-الف-جنية

قررت محافظة القاهرة ، تطبيق قرارا جديدا صادرا عن المحافظ اللواء خالد عبد العال بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية|، والأعمال الفنية في الشوارع.

دوت الخليج يرصد رسوم محافظة القاهرة على التصير فى شوارعها

رسوم التصوير فى شوارع القاهرة

وقالت المحافظة بحسب القرار الرسمي المعتمد من إدارة الإعلام على تحصيل مستحقاتها بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية والأعمال الفنية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النحو التالي:

– ١٥ ألف جنيه مقابل التصوير فى الساعة.

– ١٠٠ ألف جنيه في اليوم مقابل اليوم الكامل للتصوير.

وشددت محافظة القاهرة على أنه يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.