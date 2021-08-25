«الشباب» تطلق مشروع «مودة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

ويتناول مشروع "مودة" مجموعة من الجلسات التثقيفية التوعوية للشباب أعضاء أندية السكان.
كما يتضمن تنفيذ التدريبات من خلال التشبيك بين مشروع مودة ومشروع رفع الوعى بقضايا السكان فى 15 محافظة "قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، السويس، البحيرة، الشرقية، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، الوادى الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية".
وتقدم التدريبات فى أكثر من 50 نادى سكان بمراكز الشباب.
وتهدف تلك الجلسات الى تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجوانب الطبية للحياة الاسرية، بالاضافة لإكساب المشاركين من الشباب والفتيات مجموعة من المعلومات والمعارف المتعلقة بالصحة الإنجابية ومنها:
"أهمية إجراء فحص ما قبل الزواج، تنظيم الأسرة وفوائدها من النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية، زيارات رعاية الحمل، أهمية المباعدة بين الولادات وتأخير الحمل الأول، أضرار ختان الإناث وزواج الأطفال".
ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية التى قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمى الخاص بالمشروع خلال شهر فبراير من العام الماضى.
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