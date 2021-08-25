التنمية المحلية: قانون ”السايس” يحقق الانضباط بالشوارع ويحمى المواطنين 

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن "قانون السايس" يساعد على تحقيق الانضباط في الشوارع، وحماية المواطنين من شكاوى "السايس"، بجانب العمل على إعادة الوجه الحضارى للشارع المصرى الذى يطالب به الجميع.

وأوضح قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن قانون 150 لسنة 2020 "السايس" يشترط على من يمارس هذه المهنة أن يكون حاصلا على رخصة من اللجنة العليا لإدارة تنظيم المركبات في الشوارع، وهذه اللجنة مكونة من السكرتير العام والمسئولين عن المواقف والإشغالات وكذلك الأمر من الإدارة العامة للمرور في المحافظة المختصة.

وأكمل خالد قاسم: "اللجنة العامة تضع كراسة شروط للمواصفات بها أماكن للانتظار بالنسبة للسيارات بالساحات والشوارع وفقا لقانون 182 لسنة 2018 "تنظيم التعاقدات"، فيما تحدد الدولة الأسعار لتلك اللجنة التي من شأنها الالتزام بتلك الأسعار التي تختلف حسب طبيعة المستوى الاقتصادى للمنطقة.