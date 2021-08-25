تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية

تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية انه اعتباراً من 1 سبتمبر 2021 سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي. علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: ( جدة والمدينة والرياض و الدمام و القصيم). ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

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