الجزيري يقود هجوم الزمالك امام الإنتاج الحربي

اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.