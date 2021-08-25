الجونة يتقدم على الأهلي بهدف محمد نجيب فى الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة الأهلي والجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الجونة بهدف نظيف.

بدأ الاهلي المباراة بنشاط مكثف بُغية إحراز هدف مُبكر ونشط عن طريق الأجناب وتحديداً الشحات وكهربا وتوغلات صلاح محسن.

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وعكس سير المباراة نجح محمد نجيب في تسجيل الهدف الأول للجونة في الدقيقة السابعة بضربة رأسية سكنت شباك على لطفي وسط عدم رقابة من مدافعي الأهلي.

بعد تسجيل الجونة الهدف ، نشط أداء الاهلي وحاول إدراك التعادل ، وأهدر الأحمر أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق صلاح محسن وأفشة .

وغاب عن الاهلي اللمسة النهائية ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة على مرمى الاهلي، واستمر أداء الاهلي من حيث الضغط الهجومي لكن دون تركيز الأمر الذي حال دون ترجمة هذه السيطرة إلى تسجيل أهداف طوال أول 45 دقيقة.

ويخوض الاهلي مباراة الجونة بتشكيل ، مكوّن من : حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.‏

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ‏ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.